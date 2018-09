Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni sunt asteptati sa participe duminica, in comuna Baia de Cris, din judetul Hunedoara, la Serbarile Nationale de la Tebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu, de la moartea caruia se implinesc 146 de ani. Cu acest prilej, in cimitirul de la Tebea va fi oficiata o slujba religioasa de pomenire…

- Corul barbatesc „Voievozii Munților” se pregatește pentru o perioada plina de spectacole, in județ, dar și in alte zone ale țarii. Duminica, membrii corului se vor deplasa la Salonta, unde au fost invitați sa susțina un recital, la Festivalul sarmalelor. Va urma, apoi, cate un recital la Serbarile Naționale…

- Pompierii din Deva intervin duminica pentru salvarea a 13 persoane blocate in telecabina de la Dealul Cetatii, informeaza ISU Hunedoara. "In telecabina, aflata in urcare in momentul produceri...

- Pana in luna septembrie, in fiecare sambata are loc, in fata Ministerului de Interne, ceremonia de schimbare a garzii, prin care Garda de Onoare a Jandarmeriei executa un exercitiu spectaculos de manuire a armelor, actiunea fiind dedicata Centenarului. Evenimentul are loc in fiecare zi de sambata, la…

- Ultramaratonistul Tiberiu Useriu, cetatean de onoare al comunei natale, Prundu Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, in urma unei hotarari luate de consilierii locali, potrivit unui anunt postat vineri pe pagina de Facebook a primariei. „Campionul Tiberiu Useriu, nascut pe 30 decembrie 1973 la Prundu…

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina a atras interesul, și in acest an, al reprezentanțiilor insitituțiilor aradene. Astfel ca la Targul desfașurat weekendul trecut au participat prefectul Florentina Horgea, subprefectul județului, Vasilica Damian, precum și reprezentanti ai Inspectoratului de Politie…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, dupa amiaza, pe Drumul Judetean 687, care leaga Hunedoara și Deva, dupa ce un sofer nu a acordat prioritatea la intrarea in intersectie. Barbatul, in varsta de 40 de ani, din Hunedoara, conducea un autoturism pe strada principala din Pestisu Mare și a intrat…

- Marti dupa-amiaza, mai multe localitati din judetul Alba se afla sub atentionare meteo Cod Galben de furtuni. Pana la ora 15.00, sunt vizate Campeni, Bistra, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scarișoara, Garda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Poiana Vadului si zona de munte de peste cota 1800…