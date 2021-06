Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, va efectua, duminica, in Lacul Bicaz, un nou antrenament de anduranta, pe durata a 10 ore, in cadrul pregatirilor pe care le face pentru a stabili un nou record mondial la inot in ape deschise.



Iancu si-a propus ca in luna iulie sa efectueze o dubla traversare a lacului Balaton din Ungaria, unde va inota continuu, timp de trei zile si trei nopti.



"La ora 8,00 dimineata ma voi arunca in apele reci ale Bicazului (17-18-19 grade Celsius) si voi strabate cei 23 de kilometri ai celebrului lac romanesc, in aproximativ 10 ore, din directia…