Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Hunedeoara a deschis listele de disponibilizari Foto Ilie Pintea Complexul Energetic Hunedeoara a deschis listele de disponibilizari, angajatii care pleaca urmând sa primeasca 10.000 de euro, dar si venituri de completare timp de câtiva ani. Complexul…

- Profesorii au luat imediat masurile necesare și au trimis in carantina toți elevii clasei respective impreuna cu dascalii lor.Conducerea unitații de invațamant vrea acum sa depuna plangere penala pentru falsificarea de documentele. Cu toate acestea, elevii nu vor fi exmatriculați pentru fapta lor.

- Peste 740.000 de persoane s-au inscris pana sambata, la ora 19.00 pe listele de așteptare pentru a se vaccina impotriva noului coronavirus, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Pe platforma informatica de vaccinare dezvoltata de STS erau…

- Majoritatea buzoienilor au optat pentru centrele in care se administreaza vaccinuri de la Pfizer/BioNtech și Moderna, iar la nivel național s-au programat pe listele de așteptare 489.273 de persoane pana astazi, la pranz. In vreme ce incidența cazurilor de Covid-19 la nivelul județului, și indeosebi…

- Ionel Gane (49 de ani), antrenorul lui Dinamo, va continua pe banca tehnica a „cainilor roșii”, in ciuda rezultatelor sub așteptari din ultima perioada. Cu doar doua puncte obținute in ultimele 5 meciuri din Liga 1 și cu șanse infime de calificare in play-off, scaunul lui Ionel Gane s-a clatinat serios.…

- Un jurnalist din Kayseri, citat de presa turca, a scris, marti, ca antrenorul Dan Petrescu a fost dat afara de la conducerea tehnica a echipei Kayserispor. “Kayserispor, care lupta pentru salvarea de la retrogradare si cel mai recent a fost invinsa in deplasare de Sivasspor, scor 2-0, a decis…

- In perioada urmatoare se anunta restructurari de personal la mai multe companii. Vizata este si Posta Romana de unde 300 de angajati din zona administrativa ar urma sa fie concediati. Disponibilizarile vin in urma investitiilor anuntate de Posta Romana, care vizeaza digitalizarea si informatizarea fluxurilor…