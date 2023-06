Stiri pe aceeasi tema

- Case inundate, copaci doborati si drumuri blocate, iar acoperisul unui centru comercial a luat foc dupa ce a fost lovit de un fulger. Sunt urmarile ploilor abundente si furtunilor de ieri. Zeci de localitati din 14 judete au fost afectate, potrivit celui mai nou bilant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Peste 30 de localitati din 14 judete au fost afectate in urma ploilor si furtunilor de sambata, unde au fost inundate case, curti si anexe, au fost doborati copaci, iar acoperisul unui centru comercial a luat foc dupa ce a fost lovit de un fulger, informeaza news.ro.In judetul Alba, se intervine…

- Pompierii au intervenit in ultimele 24 de ore in 56 de localitati din 19 judete si in municipiul Bucuresti pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Astfel, pompierii militari…

- Pompierii au intervenit in 56 de localitati din 19 judete, in ultimele 24 de ore, inclusiv in Capitala pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.Prin urmare, in cursul zilei…

- Patru localitati ale judetului Suceava, intre care si municipiul Vatra Dornei, sunt afectate de inundatiile produse sambata dupa amiaza in urma ploilor torentiale. Peste 20 de cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava intervin cu sapte motopompe pentru evacuarea…

- Avand in vedere precipitațiile abundente din dupa-masa zilei de duminica, 11.06.2023, care s-au produs in zona comunei Ighiu – satele Șard și Ighiu, Crucea Roșie Romana Filiala Alba a intervenit inca de luni pentru asistarea populației afectate. Astfel, au fost distribuiți peste 800 de litri de apa…

- CITESTE SI Celebru vlogger, apropiat al fraților Tate, saltat cu mascații in dosarul de prostituție in care victimele erau obligate sa se prostitueze 12:40 82 Majoritatea covarșitoare a tinerilor romani iși doresc sa invețe o limba straina 10:36 93 Chestorul Bogdan Despescu, intrevedere cu directorul…

- O alunecare de teren produsa in sudul Ecuadorului, intr-o zona care se confrunta cu puternice intemperii de mai multe saptamani, a provocat cel putin 16 decese, 16 raniti si sapte disparuti, a anuntat luni Secretariatul national pentru managementul riscurilor, informeaza AFP. Mai multe zeci de case…