Huiduieli între Putere și Opoziție. Cîțu: Nesimțire; Simonis (PSD): Nu ați fugit încă la Cotroceni? „Sunteți speriați ca sunt inca aici? Va sperie o guvernare Cițu? Am vazut multe in Parlament, dar tupeu, la limita nesimțirii, mai rar. Auzi tupeu, dupa ce ai scos oamenii in strada cu OUG 13 sa vii astazi sa vorbești in Parlamentul Romaniei. Sa te dea la gunoi propriul partid și sa vii sa le vorbești astazi romanilor. (referire la Sorin Grindeanu - n.r.) Tupeu. Cum ați lasat economia? 30 de miliarde facturi, 50 de miliarde datorii pe care a trebuit sa le platim noi. Facturi neplatite, TVA, cat tupeu aveți sa vorbiți astazi aici! Lucrurile se schimba. Romania va avea un guvern de profesioniști.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

