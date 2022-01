Stiri pe aceeasi tema

- Daca 2021 a fost un an bun, 2022 trebuie sa fie și mai bun. Acesta pare sa fie motto-ul jucatoarei de tenis legitimate la Sport Club Municipal Bacau, Alexandra Ismana Ilisan. Și adevarul este ca 2021 a fost cu adevarat un an bun. O confirma din plin rezultatele. Inclusiv cele de pe final de an. […]…

- In contextul sarbatoririi Anului Nou, efectivele MAI au fost angrenate in asigurarea ordinii și liniștii publice pentru 220 de evenimente publice. In urma acestor activitați, nu au fost inregistrate incidente deosebite. Pe parcursul celor trei zile, forțele MAI au inceput cercetarile cu privire la aproximativ…

- Fotografiile vechi, zimțuite pe margini, ne dau nostalgii. Colajele sub sticla țintuite in rame simple de brad, date cu baiț, mai stau inca vii in casele batranești, uitate de vreme. Prea puține pentru a alcatui un album. Și fotografii erau rari. Veneau doar chemați la evenimentele importante din viața…

- La data de 24 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacau au acționat pe linia respectarii regimului articolelor pirotehnice. Polițiștii au depistat un tanar de 25 de ani, din comuna Hemeiuș care oferea spre vanzare articole pirotehnice fara a fi autorizat…

- La nivelul județului Bacau in ultimii doi ani numarul pensionarilor a scazut semnificativ, respectiv cu aproape 3.000 persoane. Astfel, daca in decembrie 2019 in evidența Casei Județene de Pensii Bacau erau 149.480 pensionari, acum mai sunt 146.688. Dintre aceștia 139.459 sunt pensionari de stat, fața…

- Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau finalizeaza implementarea unui proiect finanțat cu fonduri europene, al doilea proiect pe tara ce se adreseaza personalului medical din reteaua de tuberculoza primul fiind al celor de la Institutul Marius Nasta. Valoarea totala a proiectului a fost de 9,4 milioane…

- Oficial, FCM Bacau a fost fondata in februarie 1950, sub denumirea Dinamo Bacau. In fapt, cea care avea sa devina principala echipa de fotbal a Bacaului și-a facut debutul in septembrie 1949, cu prilejul meciului pierdut cu 3-1 contra celor de la PTT, in Cupa de Toamna. Oficial, FCM Bacau mai activeaza…

- Se spune despre actori ca sunt printre cele mai narcisiste persoane , și asta nu e departe de adevar. Unii reușesc insa sa ramana simpatici, chiar in aceasta ipostaza foarte egoista. Roger Moore, celebrul Sfant (din serialul cu același nume), cu nostima lui ridicare din spranceana și surasul ștrengaresc…