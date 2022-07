Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea oficiala a Școlii Internaționale de Vara „The hubs and the bees, design the perfect academic hive!”, organizata de BEST Iași cu sprijinul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a avut loc luni, 11 iulie 2022, la Fab Lab Iași. In perioada 10 – 23 iulie, studenți romani…

- Studenti romani si straini participa, in perioada 10 - 23 iulie, la un curs intensiv al carui scop este de a-i provoca sa proiecteze un hub academic modern, in cadrul Scolii Internationale de Vara "The hubs and the bees, design the perfect academic hive". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Deschiderea oficiala a Scolii Internationale de Vara „The hubs and the bees, design the perfect academic hive!", organizata de BEST Iasi cu sprijinul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI), a avut loc luni, 11 iulie 2022, la Fab Lab Iasi. In perioada 10 - 23 iulie, studenti romani…

- La Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino" de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) s-a inregistrat o concurenta record a ultimilor ani, 2,75 de tineri pe un singur loc. Perioada de admitere la Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino" s-a incheiat joi, 7 iulie, si au…

- Viata de student este traita de 600 de elevi de la licee din toata Moldova. Pana pe 31 iulie, acestia participa la scoli de vara la facultatile Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi. In cadrul celor 14 scoli de vara, elevii desfasoara activitati in laboratoarele universitatii, tinerii au…

- O echipa formata din zece studenți de la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca au caștigat primul loc la prestigiosul concurs “2022 Undergraduate Seismic Design Competition” organizat in Statele Unite. Ambițioși, increzatori și dornici de a se afirma in domeniul ingineriei seismice, acești tineri poarta…

- Actrita Maia Morgenstern s-a aratat impresionata de biblioteca Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi pe care a vizitat-o in urma cu cateva zile. „Nu mai am aer..impresionant, tulburator ...cea mai frumoasa din lume... Splendoarea P. S. Citesc asa, pe diagonala, pe repede inainte, cate ceva…

- O echipa de studenti de la Facultatea de Constructii si Instalatii a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" (TUIASI) a reusit sa construiasca cel mai rezistent pod inscris la competitia internationala „Design&Construct 2022", organizata la Universitatea Bogazici din Istanbul. Podul, de doar 79 kg,…