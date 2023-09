Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarile-cheie privind momentul impunerii sancțiunilor, cum sa fie folosite ca parghie și cand sa fie ridicate nu au fost niciodata atat de importante, dupa ce SUA și Occidentul au impus Rusiei cele mai dure embargouri globale din istorie din cauza invaziei Ucrainei in februarie 2022. In ultimele…

- SUA au extins restrictia impusa exporturilor de cipuri sofisticate de inteligenta artificiala ale Nvidia si Advanced Micro Devices (AMD) dincolo de China, catre alte regiuni, inclusiv unele tari din Orientul Mijlociu, transmite Reuters, preluat de News.ro.

- Reuniunea BRICS de la Johannesburg, care a stabilit largirea alianței prin includerea de a șase noi state membre, a starnit furia SUA, obligate sa raspunda pe masura. Național a scris ieri, 29 august, despre cum America incearca sa provoace un divorț in relația Arabia Saudita – China, insa replica Beijingului…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat vineri ca Serbia nu va recunoaste sanctiunile Statelor Unite impotriva unor oficiali de rang inalt din Republica Srpska si a adaugat ca oficialii au fost intotdeauna bineveniti in Serbia si va continua sa coopereze cu ei.

- Consiliul Uniunii Europene a decis, joi, prelungirea cu sase luni, pana pe 31 ianuarie 2024, a masurilor restrictive impuse Rusiei ca reactie la invazia militara in Ucraina."Aceste sanctiuni, introduse initial in 2014, ca reactie la actiunile Rusiei in sensul destabilizarii situatiei din Ucraina,…

- Un numar tot mai mare de tari au inceput sa isi repatrieze rezervele de aur ca masura de protectie impotriva sanctiunilor occidentale impuse Rusiei, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie efectuat de Invesco in randul bancilor centrale si fondurilor suverane, transmite Reuters.De asemenea, turbulentele…

- Tot mai multe tari au inceput sa isi repatrieze rezervele de aur ca masura de protectie impotriva sanctiunilor occidentale impuse Rusiei, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie efectuat de Invesco in randul bancilor centrale si fondurilor suverane.

- Statele Unite si China au „obligatia” de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in ciuda „dezacordurilor importante” dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen. Ea spune ca sancțiunile impuse de SUA Chinei sunt motivate de rațiuni de securitate…