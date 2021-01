Huawei P30 Pro: un telefon care întrunește toate condițiile unui smartphone de top Atunci cand cumparați un telefon Huawei, iar acest lucru este valabil pentru orice alt telefon mobil, este important sa știți clar in prealabil ce așteptari aveți de la un smartphone și in ce fel il veți folosi. Sunt unii care cauta telefoane ieftin, dar de calitate, unii vor telefoane cu autonomie a bateriei ridicata, alții pun accent pe camera foto... Huawei P30 Pro – idei și oferte 1. Design și ecran. Firma chineza are o tradiție deja in calitatea design-ului, deci mai mult sau mai puțin toate ofera anumite asemanari in design, dar trebuie sa luam in calcul și materialele, calitatea și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

