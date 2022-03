Huawei MateBook E este un hibrid între laptop şi tabletă, cu Windows 11 la bord Printre multiplele lansari Huawei de la MWC 2022 se numara si acest Huawei MateBook E, care este in mod clar mai aproape de o tableta, decat de un laptop. Ne intriga deci denumirea de MateBook in loc de MatePad, dar ce e drept fata de alte MatePad-uri nu are nici Android si nici HarmonyOS, ci Windows 11. La baza acest produs este o tableta cu ecran de 12.6 inch OLED, careia i se poate andoca o husa cu tastatura. Ecranul atinge o luminozitate de pana la 600 de nits, iar muchiile sale sunt inguste, pentru un raport corp-ecran de 90%. As spune ca aceste muchii sunt sesizabil mai inguste decat ale… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

