Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul noului an aduce mai multe locuri de munca in Roman, oferte dinamice in vanzari din domeniul auto sau al bunurilor de larg consum. Angajatorii pun accentul pe flexibilitatea candidaților, pe abilitațile lor de negociere, dar și pe experiența acumulata. Cele mai multe locuri de munca in Roman…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 84 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Finlanda – 40 locuri de munca pentru: muncitor necalificat – culegator de capșuni; Danemarca – 30 locuri de munca pentru: ingrijitor persoane; Norvegia – 12 locuri de…

- Penny, unul dintre cei mai importanți retaileri din Romania, a comunicat programul magazinelor de Craciun și Anul Nou. Acestea vor fi inchise in zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie 2023. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, magazinele PENNY vor avea urmatorul program de funcționare: 19.12 – 23.12.2022:…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 122 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Finlanda – 60 locuri de munca pentru: mecanic auto, muncitor necalificat – culegator fructe de padure, alte fructe și legume; Danemarca – 30 locuri de munca pentru:…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 122 locuri de munca vacante pentru romani, cele mai multe in Finlanda (60), ca muncitor necalificat in agricultura - culegator de fructe de padure, alte fructe si legume si mecanic auto. Fii la curent…

- Un parc fotovoltaic care se va intinde pe 3.000 ha va fi construit in Oltenia la Piscu Sadovei, a anunțat șeful Agenției Domeniilor Statului (ADS) George Sava. Construcția se va realiza pe terenuri de categoria cinci, neproductive și degradate, care nu pot fi folosite pentru agricultura. ”ADS va pune…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 136 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 59 locuri de munca pentru: muncitor in producție, vopsitor auto, personal curațenie, electrician, croitor, muncitor in producție, tinichigiu auto, zidar,…

- Avem multe decese la un numar mic de accidente. „La noi e mai mult un Vest salbatic”. Libertatea a vorbit cu patru avocați. Trei din Spania, Germania, Marea Britanie, unde traiesc și muncesc mulți romani, și un avocat din Romania. Tema: cum pot victimele sa fie despagubite in cazul nefericit al unui…