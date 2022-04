Huawei desemnează titlul de „Fotograful anului Huawei” Huawei Consumer BG incheie seria celor 3 workshop-uri de fotografie din seria OPEN FOR MORE dedicata pasionaților de fotografie și este gata sa-i desemneze pe cei 6 caștigatori cu titlul de „Fotograful anului HUAWEI” și sa-i premieze cu un smartphone HUAWEI P50 Pro. Cele 3 workshop-uri, la care au participat utilizatori de telefoane Huawei, au fost ținute de fotografii Bogdan Mustațea, Christian Tudose și Alex Galmeanu și au pus la incercare creativitatea participanților. Fotografiile facute in cadrul celor 3 workshop-uri au fost realizate cu telefoanele seriei Huawei P50, iar acum a venit timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

HUAWEI a anuntat oficial pe 8 aprilie castigatorii competitiei anuale de fotografie pentru smartphone, OPEN FOR MORE. Cei 6 fotografi talentati au primit cate un HUAWEI P50 Pro si titlul de „Fotograful anului HUAWEI". Competitia e prilejuita de lansarea celor mai recente modele din gama smartphone:

Huawei a dat startul workshop-urilor de fotografie din seria OPEN FOR MORE la care au participat utilizatori de telefoane Huawei. Alte doua workshop-uri urmeaza a se desfașura in curand, susținute de fotografii Christian Tudose și Alex Galmeanu. In cadrul acestor ateliere, fotografiile sunt realizate

Odata cu lansarea noilor telefoane P50 Pro și P50 Pocket, Huawei a organizat un concurs de fotografie "Open for more". Concursul s-a adresat tuturor pasionaților de fotografie, iar premiile oferite constau intr-un telefon HUAWEI P50 Pro și titlul de „Fotograful anului HUAWEI" pentru 6 dintre cei mai

