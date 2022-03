Dar profitul gigantului tehnologic chinez a crescut anul trecut, acesta concentrandu-se pe cresterea profitabilitatii. ”In ciuda unei scaderi a veniturilor in 2021, capacitatea noastra de a face profit si de a genera fluxuri de numerar este in crestere si suntem mai capabili sa facem fata incertitudinii”, a declarat directorul financiar al Huawei, Meng Wanzhou, intr-un comunicat. Raportul anual al Huawei, publicat luni, este primul eveniment corporativ de mare profil pe care Meng l-a condus de la intoarcerea in China din Canada, unde a fost implicata intr-o lupta de extradare de aproape trei ani…