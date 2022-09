Huawei a organizat la Budapesta, pentru al zecelea an, Ziua Europeana a Inovarii 2022, conferința sa emblematica privind inovarea in Europa. In cadrul evenimentului, Huawei și partenerii sai au prezentat noi perspective despre modul in care tehnologia inovativa poate contribui la accelerarea digitalizarii, a tranziției catre energie verde, a conservarii biodiversitații și a identificarii talentelor in domeniu. Aproximativ 250 de reprezentanți guvernamentali, din industria de tehnologie și din mediul academic s-au reunit la Castle Garden Bazaar pentru a dezbate tema summitului – „Inovare pentru…