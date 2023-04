Pentru crestinii ortodocsi si greco-catolici, astazi este prima zi de Paste. Noaptea trecuta ei au asistat la slujba Invierii Domnului, cea mai importanta de peste an si au luat, de la preoti, lumina sfanta, adusa de la Mormantul Sfant din Ierusalim. Astazi, credinciosii vor merge din nou la biserica, pentru a sfinti bucatele care vor fi asezate pe masa de Paste si vor participa la o alta slujba speciala, numita, in popor, Cea de-a Doua Inviere. Peste 24 de mii de politisti, jandarmi si pompieri sunt mobilizati, la nivel national, in aceasta perioada a sarbatorilor pascale, pentru a asigura ordinea…