Hreanul, benefic pentru sănătate când e consumat cu măsură Hreanul este folosit in prezent mai mult pe post de condiment alimentar, dar el este și un leac ieftin si la indemana. Din radacina de hrean se fac tincturi, sirop, vin, otet, faina sau macerat, scrie adevarul .Hreanul este o leguma perena, de culoare alb-galbuie, cu aroma si gust picant, folosita in condimentarea mancarurilor, industria conservelor si nelipsita in pregatirea muraturilor. Consumul de hrean este cunoscut pentru ca provoaca o senzatie de arsura sau intepaturi in sinusuri, la nivelul nasului si gatului. Din acest motiv, este adesea folosit pentru a ameliora racelile si problemele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

