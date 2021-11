Hreanul, alimentul ideal pentru creier, inimă și oase – Cum se consumă corect Hreanul este o radacinoasa, apreciata pentru aroma sa picanta, care este folosita atat ca aliment – in stare proaspata, cat si ca medicament – sub forma de tinctura si sirop. Normalizeaza tensiunea. Anumite substante pe care le contine hreanul au efecte benefice asupra circulatiei sangelui in zonele periferice. Astfel, consumul de hrean normalizeaza tensiunea arteriala si previne riscul formarii cheagurilor de sange. Totodata, substantele sulfurate din hrean imbunatatesc elasticitatea vaselor cerebrale si coronariene, reducand astfel riscul aparitiei unui infarct sau accident vascular cerebral.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare toamna, medicina naturista recomanda o cura de nuci ca adjuvant in tulburarile de stomac și intestine: ulcere, dispepsii, iritații, diaree, constipație. Persoanele care includ zilnic in dieta nucile, alunele sau migdalele au un risc mai mic de a suferi de boli cardiovasculare, de diabet și…

- Alimentul ce previne bolile și te scapa de greața. Banana este unul dintre cele mai sanatoase alimente pe care putem sa le introducem în dieta noastra. Consumul de banane poate sa scada riscul de atac cerebral și chiar sa trateze anemia, printre…

- Condimentul care întarește inima, care scade riscul de cancer și ajuta la circulația sângelui este chiar boia, care nu lipsește din bucataria niciunui român. Acest condiment este ușor de procurat fiindca se gasește în orice magazin,…

- Oamenii de știința de la University College din Londra au evaluat gradul de influența a relațiilor de familie asupra sanatații omului și starii inimii sale. Studiul realizat timp de 12 ani de medicii britanici a aratat, ca in cazul in care o persoana se simte abandonata, crește foarte mult riscul de…

- In fiecare an, pe 29 septembrie, sarbatorim Ziua Mondiala a Inimii (World Heart Day). Anul acesta putem cu totii sa fim Eroii Inimii facandu-ne noua inșine și celor dragi promisiunea ca vom avea grija de inimile noastre. In contextul in care lumea se lupta cu COVID-19, oamenii au devenit mai conștienți…

- Fermierii de la noi din țara avertizeaza romanii. Care este alimentul tradițional care va disparea, in curand, din magazine, piețe și supermarketuri. Despre ce este vorba, mai exact. Anunțul i-a debusolat pe gurmanzi. Ce vom manca de sarbatori. Care este alimentul care ar putea disparea de pe piața…

- Mihaela Radulescu, la cei 52 de ani, arata perfect! Are o silueta de invidiat și este foarte atenta la ce mananca. Cu toate astea, nu se poate abține de la alimentul sau preferat. Vedeta dezvaluie ca se infrupta din aceasta delicatesa foarte des, deși știe foarte bine ca ii pune in pericol talia de…

- Previne infundarea arterelor și trateaza infecțiile urinare. Merisorul este un dezinfectant urinar si lizeaza uratii; este principala specie pomicola ale carei extracte (din fructe, frunze, muguri) lizeaza (dizolva, netezesc) uratii. Utilizat in prepararea tincturilor sau a infuziilor, aceasta planta…