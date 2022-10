Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Concurenței a anunțat ca se controleaza funcționarea și aprovizionarea farmaciilor, mai ales dupa plangerile legate de acces incearca sa afle de ce nu au acces pacienții la unele medicamente. Sunt in curs și anchete privind anticoagulantele și ecografele, a mai anunțat Bogdan…

- Dragos Damian, CEO al Terapia Cluj, unul dintre cei mai importanti producatori locali de medicamente, este de parere ca autoritatile trebuie sa se implice pentru a reduce deficitul de forta de munca din domeniul sanatatii si sa ajute industria de profil sa atraga noi investitii straine.

- ”Membrii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER considera absolut inoportune, contraproductive si nocive unele dintre modificarile adoptate de Guvern la OUG 27/2022. Noua OUG 119/2022, un act normativ menit sa guverneze piata de energie, cu impact major asupra acesteia, a fost facuta…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca in acest moment exista pe piata o cantitate de grau suficienta pentru a acoperi necesarul pentru industria de panificatie si cantitatile contractate la export si le solicita reprezentantilor din industria de morarit si panificatie sa prezinte date veridice,…

- Doua studii publicate recent in prestigioasa revista Science concluzioneaza ca pandemia de COVID-19 a inceput in piata din orasul chinez Wuhan, indicand o foarte probabila origine animala a virusului, a informat AFP, preluata de Agerpres. Primul studiu este o analiza geografica prin care se arata ca…

- ”Publicitatea va domina piata de media si divertisment de la nivel global in 2026, urmand sa ajunga la o valoare de un trilion de dolari, din care trei sferturi vor fi generate de reclamele online, pe fondul cresterii consumului de servicii digitale, de la cumparaturi pana la platformele de streaming…

- Romania are nevoie stringenta de angajati specializati in industrie, mai ales in domenii precum programarea masinilor automate de productie, a robotilor industriali si a managementului platformelor IoT (Internet of Things). Fara specializarea fortei de munca, competitivitatea industriei autohtone…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a precizat, referitor la modificarile fiscale care vor fi aplicate de la 1 august, ca „nimeni nu va plati in plus".