- France‘s foreign minister said on Friday that Russia was trying to bypass the European Union by holding talks directly with the United States over Ukraine, according to Reuters. Talks between U.S. and Russian diplomats will begin in Geneva on Monday after a weeks-long stand-off over Russian troop deployments…

- Mall din sectorul 3, evacuat in urma unui anunț cu bomba Foto arhiva Un mall din Sectorul 3 al Capitalei a fost evacuat, miercuri, în urma unui anunt anonim în care se semnala ca în interiorul cladirii se afla un dispozitiv exploziv, a anuntat Politia Româna. "Astazi,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a formulat o noua invinuire in privința lui Vladimir Plahotniuc, intr-un dosar privind depașirea atribuțiilor de serviciu și fals in acte publice, comise in iunie 2019.

- Cu noua organigrama suspendata, Primaria Timișoara cauta totusi noi angajați. Sunt 22 de posture libere, care trebuie acoperite, fiind lansat concursul pentru acestea. Primaria Timișoara organizeaza un concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a 22 de funcții publice de execuție vacante.…

- *** FLEXIK AUTOMATION Timisoara angajeaza: Sef santier instalatii in constructii; Ingineri, specializare instalatii in constructii; Tehnicieni instalatii HVAC, instalatori-sudori, lacatusi instalatii in constructii; Electricieni; Loc de munca: Zalau. Persoanele care indeplinesc conditiile de studii…

- Un barbat de 35 de ani, cetațean al Ucrainei, anunțat in cautare internaționala din anul 2017, a fost reținut in municipiul Chișinau de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații in comun cu procurorii PCCOCS. Timp de patru ani, acesta s-ar fi ascuns de oamenii legii, atit pe teritoriul Republicii…

- Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, a explicat ce se va intampla daca se opteaza pentru un Guvern PNL - PSD. ”Cu PSD caștigam faptul ca am avea o majoritate stabila, o majoritate care nu va sta intr-...

- Agenția Proprietații Publice a Republicii Moldova anunța concurs pentru ocuparea a noua funcții vacante in cadrul instituției. Dosarele pot fi aplicate pana la data de 9 noimbrie, arata comunicatul.