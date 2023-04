Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Amplify Partner Conference, HP Inc a prezentat HP Wolf Connect, o soluție de management IT care ofera o conectivitate puternica și sigura la PC-urile aflate la distanța, permițand echipelor IT sa gestioneze dispozitivele chiar și atunci cand acestea sunt oprite sau offline.

- Un nou lot de documente clasificate, continand secrete de securitate nationala a Satelor Unite despre Ucraina, Orientul Mijlociu si China a aparut vineri pe internet, informeaza ziarul american "New York Times", citat de Rador."Un nou lot de documente clasificate, care par sa detalieze secrete de…

- 42% dintre specialiștii in securitate IT susțin ca au fost indemnați de catre liderii din companii sa pastreze confidențiale breșele de securitate informatica, cu toate ca acestea ar fi trebuit raportate, in timp ce 30% spun ca au pastrat tacerea din proprie inițiativa asupra unui incident, arata un…

- Intr-o scrisoare deschisa, Elon Musk alaturi de o serie intreaga de personalitati din domeniul tehnologiei, avertizeaza asupra pericolului reprezentat de Inteligenta Artificiala in plan societal, in timp ce Eric Schmidt, fostul CEO Google, crede ca aceasta va defini viitorul geopoliticii. Contabilii…

- Actele notariale vor putea fi perfectate la distanța, in regim electronic. Un proiect de lege in acest sens a fost examinat, astazi, de Comisia protecție sociala, sanatate și familie. Membrii comisiei au aprobat coraportul la acest proiect. Dupa ce va fi examinat in alte comisii sesizate in fond, precum…

- „Astazi am votat un proiect legislativ, prin care țara noastra devine mai atractiva pentru gazduirea strainilor, care muncesc de la distanța, și pe care județul Bistrița-Nasaud ii poate primi”, a transmis deputatul Bogdan Ivan Gruia. Bogdan Ivan Gruia a subliniat ca este vorba despre tinerii care muncesc…

- In 2023 exista deja cateva modificari in ceea ce privește asigurarea auto obligatorie RCA. Aceasta asigura despagubiri atunci cand șoferul vehiculului provoaca daune altor persoane, pagube materiale (ca de exemplu avarii ale altor vehicule, distrugerea de bunuri) și este responsabil legal pentru…

- Magnatul american Elon Musk, proprietar al retelei de socializare Twitter, a demarat o batalie juridica impotriva micului start-up (companie digitala emergenta) spaniol Tuio, care se ocupa cu asigurarea locuintelor pe Internet, relateaza agentia spaniola de presa EFE.