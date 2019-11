How to Web 2019 s-a incheiat - peste 1.500 persoane au participat la una dintre cele mai importante conferinte de tehnologie si inovatie din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta How to Web aduce in premiera in Romania, intre 30 - 31 octombrie, la Face Convention Center din Bucuresti, peste 50 de experti in dezvoltarea de produse tehnologice si digitale de renume international, care au contribuit la inovarea si transformarea afacerilor globale. Desi majoritatea…

- In mai putin de o luna, conferinta How to Web aduce in premiera in Bucuresti peste 50 de experti de talie internationala, specializati in cresterea de produse digitale de la zero la adevarate succese globale. Timp de doua zile, 30 si 31 octombrie, speakerii vor prezenta in fata unui public international…

- Cea de-a 4-a editie Les Films de Cannes a Iasi va avea loc intre 18 si 20 octombrie 2019, la Cinema Ateneu si va prezenta filmele care au castigat unele dintre cele mai importante premii acordate anul acesta la Cannes: Palme d'Or, Premiul pentru scenariu, Premiul pentru interpretare masculina, Premiul…

- Game of Thrones este serialul cu cele mai multe premii Emmy din istorie și cu cele mai multe astfel de trofee pentru un singur sezon, 12, record stabilit in 2015 și egalat in anul urmator. Cu patru astfel de premii, Game of Thrones a intrat intr-un club select, alaturi de producții precum…

- Organizatia Reporteri fara Frontiere a desemnat joi, la Berlin, drept castigatoare ale premiilor din acest an pentru libertatea presei (Press Freedom Awards) jurnaliste din Arabia Saudita, Malta si Vietnam, informeaza dpa. Bloggerita saudita Eman Al-Nafjan a castigat Premiul pentru curaj.…

- Canadianul Bon Truong a avut insa nevoie de 10 luni inainte de a se prezenta in fata autoritatilor si pentru a-si revendica premiul. El a castigat marele premiu ('jackpot') al loteriei LOTTO MAX in octombrie 2018, insa a fost atat de coplesit de veste, incat nu a putut sa isi revendice imediat premiul…

- Organizatorii conferintei How to Web 2019 il aduc in Romania pe Sean Ellis, unul dintre oamenii care au avut un rol transformator in cultura startup-urilor si ideilor inovatoare. El este fondatorul miscarii Growth Hacking la nivel mondial, autorul cartii "Hacking Growth" si fondatorul platformei online…

- UEFA a anunțat, joi, cei trei nominalizați pentru premiul UEFA Player of the Year. Cei trei jucatori nominalizați sunt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Virgil Van Dijk, potrivit Mediafax.Citește și: Alexandru Cumpanașu arunca bomba! Este somat de doi politicieni grei sa taca Cei trei…