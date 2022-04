„Hoțul strigă hoții”. Soldații ruși din Ucraina se plâng că agenții FSB le confiscă bunurile furate Agenții FSB le confisca soldaților ruși din Ucraina „prada de razboi” sau cel puțin așa se plang aceștia nevestelor la telefon, susțin ucrainenii care le intercepteaza convorbirile. Nu este, insa, clar daca acțiunea FSB-iștilor este facuta pentru a-și insuși „marfa” sau pentru a-i invața „bunele maniere”. Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat o conversație dintre un soldat rus și soția sa, care se desfașura in stilul urmator: „Aveam 63 de telefoane iPhone, le-au luat, nu voi mai avea nimic”, s-a plans soldatul nevestei aflate in Rusia. Potrivit datelor furnizate de SBU Ucrainean, FSB… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

