- Doi cetateni români au fost arestati sâmbata la New Delhi sub suspiciunea ca au piratat conturile a peste 300 de utilizatori de ATM-uri din mai multe zone din India, informeaza politia, citata de Reuters.

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp a anuntat joi ca a decis sa limiteze forwardarea mesajelor pentru toti utilizatori, dupa ce autoritatile din India au incercat sa limiteze raspandirea zvonurilor care au dus la incidente violente, transmite Reuters, citat de Antena 3.Un val de linsari…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Imobilul cu 6 etaje s-a prabusit peste o cladire cu 4 etaje in orasul Noida, de la periferia New Delhi. Cel puțin doua persoane au murit, a informat politia. Salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

