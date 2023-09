Hotelurile, pensiunile si restaurantele, în vizorul ITM Vaslui CONTROALE…In ultima perioada, inspectorii de munca vasluieni au desfasurat o ampla campanie de verificare a angajatorilor care desfasoara activitati in domeniul hotelier, restaurante sau unitati de cazare. La nivelul judetului Vaslui sunt 114 angajatori care isi desfasoara activitatea in domeniile hoteluri si alte facilitati de cazare si restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie, […] Articolul Hotelurile, pensiunile si restaurantele, in vizorul ITM Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! O tutungerie din Barlad se afla in vizorul procurorilor DIICOT. Potrivit unor surse, polițiștii efectueaza, de azi dimineața, un control la magazinul de tutun de pe Bulevardul Primaverii. DROGURI… Percheziții domiciliare in județul Vaslui și in alte 23 de județe din țara. Polițiștii Brigazii…

- In perioada 28 august 08 septembrie a.c, s a desfasurat la nivel national ldquo;Campania Nationala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca si pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime…

- 13 sepembrie 2023 COMUNICAT DE PRESA ldquo; Amenzi in valoare de 43.500 la angajatorii care desfasoara activitati de cazare" In perioada 28 august 08 septembrie a.c, s a desfasurat la nivel national ldquo;Campania Nationala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea…

- DISCUȚII… Sala de ședințe a Consiliului Județean Vaslui a gazduit ieri, 3 august, o intalnire importanta intre reprezentanții Rețelei Naționale a centrelor de zi pentru copiii aflați in risc de saracie și reprezentanți ai autoritaților locale și ai centrelor de zi. S-a discutat despre situația centrelor…

- NERECUNOSCATORI… In perioada 10 – 15 iulie, Parohia romano-catolica “Sfantul Anton” din municipiul Huși deruleaza un evenimet devenit deja tradiție, și anume Campusul de vara pentru copii. Activitați antrenante, jocuri și multe surprize au fost pregatite din timp de reprezentanții Parohiei “Sfantul…

- POMPIERI PROFESIONIȘTI… Astazi, pe stadionul „Rulmentul” Barlad se desfașoara primele doua probe din cadrul Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgența, etapa zonala. Este o faza a competiției la care s-au calificat cele mai bune formații de pompieri din…

- COPII IN SIGURANȚA… Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliției Județean Vaslui au derulat activitați cu caracter educativ-preventiv la Școala Gimnaziala “Vasile Parvan” Barlad. La activitați au luat parte peste 60 de elevi din ciclul primar și gimnazial, precum și 6 cadre didactice.…

- ACTIVITATI… Prima Tabara Rotary a inceput de ieri, 3 iulie, la Complexul Noblesse din comuna Poienesti. 25 de olimpici vasluieni participa, saptamana aceasta, la activitati de recreere si dezvoltare personala. Spre exemplu, elevii se vor intalni astazi cu viitorul guvernator al Districtului 2241 – Romania…