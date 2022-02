Hotelurile din Botoșani sunt pline de refugiați din Ucraina. Mulți vor să stea două-trei zile și apoi să plece în Bulgaria Toate hotelurile din Botoșani sunt pline de doua zile de refugiați ucraineni, care și-au parasit țara, fugind din calea razboiului. Sunt plini de bagaje, cu copii mici, chiar și bebeluși dupa ei și extrem de speriați. Sute de familii din Ucraina au ajuns la Botoșani, care cu ce au gasit, fie mașina personala, fie microbuz sau tren și s-au cazat la hotelurile din zona. Toate locurile de cazare din municipiul Botoșani și imprejurimi sunt pline ochi. “Au tot venit și inca mai vin in continuu. E jale. Sunt cu copii mici dupa ei. Unii au chiar bebeluși. Au bagaje extrem de multe, e plin holul hotelului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea primi 500.000 de refugiați ucraineni, spune Vasile Dincu, ministrul Apararii. Aceștia vor fi gazduiți in taberele amplasate in 4 județe. Ministrul de interne, Lucian Bode, spusese si el ca planul de acțiune pentru gestionarea unui flux masiv de refugiați la granița de nord a Romaniei…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca frontierele Romaniei sunt sigure, in cazul unui conflict in Ucraina si ca tara noastra este pregatita sa primeasca un aflux masiv de refugiati din tara vecina.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca ii este foarte greu sa creada ca Vladimir Putin va da inapoi și nu va invada Ucraina. In aceste condiții, Bode arata ca Romania se pregatește de un val uriaș de migranți care vor veni din Ucraina. Ne pregatim pentru un aflux foarte mare de migranți din Ucraina.…

- Autoritațile din Belgia se tem ca romanii care vor merge in aceasta țara la cules de legume și fructe – nevaccinați in mare parte – ar putea crește numarul cazurilor COVID-19 și le-au cerut autoritaților din Romania sa ii informeze care sunt masurile sanitare pe care trebuie sa le respecte, a declarat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode: Estimam ca numarul celor carantinati la nivel national va depasi 115.000 de persoane. ”Estimam ca numarul celor carantinati la nivel national va depasi 115.000 de persoane, ceea ce inseamna nu volum mare de munca pentru structurile noastre”, a afirmat Bode. …

- Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a declarat marți, 21 decembrie, ca persoanele care nu au completat formularul electronic la 24 de ore de la intrarea in țara vor fi amendate de catre Direcțiile de Sanatate Publica. Trei sferturi dintre persoanele care au trecut granița in Romania in primele…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta, marti, ca, in primele ore de la intrarea in vigoare a formularului electronic de intrare in tara, 76% dintre cei care s-au prezentat la frontiera nu aveau documentul, iar procentul a scazut marti la peste 60%. Bode anunta ca aceste persoane, daca nu vor…