Trec anii, iar multe dintre cladirile din Baia Mare, aflate in diferite stadii de degradare, raman in stand-by, din diferite motive, accentuand peisajul de abandon. Printre ele se numara și cladirea din Centrul Vechi, cunoscuta sub denumirea Complex istoric Hotel Restaurant Minerul, fost ”Sfantul Ștefan”, practic un simbol al orașului, insa aflata in aceeași stare de ani buni. Din pacate nimic nu s-a schimbat nici in acest caz, deși ar fi putut reprezenta un plus pentru Piața Libertații. Au fost cateva ședințe de Consiliu Local prin 2015, in condiții mai mult extreme, dat fiind starea cladirii,…