Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul InterContinental Bucuresti isi schimba numele in Grand Hotel Bucharest de la 1 ianuarie 2022, ca urmare a incheierii contractului de management intre proprietarul hotelului, Compania Hoteliera InterContinental Romania SA, si IHG Hotel & Resorts, proprietarul marcii InterContinental. Hotelul…

- Hotelul InterContinental Bucuresti isi schimba numele in Grand Hotel Bucharest de la 1 ianuarie 2022, ca urmare a incheierii contractului de management intre proprietarul hotelului, Compania Hoteliera InterContinental Romania SA, si IHG Hotel & Resorts, proprietarul marcii InterContinental. Hotelul…

- Hotelul InterContinental Bucuresti isi schimba numele in Grand Hotel Bucharest de la 1 ianuarie 2022, ca urmare a incheierii contractului de management intre proprietarul hotelului, Compania Hoteliera InterContinental Romania SA, si IHG Hotel & Resorts, proprietarul marcii InterContinental. Hotelul…

- V. S. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a anunțat, la inceputul acestei saptamani, ca a organizat și a coordonat preluarea, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, depozitarea la Unitatea de Jandarmi Campina și distribuirea unui numar de 278.500 de teste rapide pentru determinare…

- Consiliul de Administrație al Metrorex a decis miercuri revocarea lui Ștefan Paraschiv din funtrea Metrorex la capatul a opt luni de mandat. In locul lui a fost instalat Laurențiu Gabriel Trușca, care a lucrat pana in prezent in industria petroliera, potrivit Club Feroviar.Ștefan Paraschiv a capatat…

- Coronavirusul nu este singurul motiv pentru care tot mai multe școli din județul Giurgiu aleg sa funcționeze in sistem online. Pentru ca societatea care asigura incalzirea școlilor nu are gaze sa funcționeze, in clasele din toate școlile municipiului este extrem de frig. 122 de elevi și 65 de care didactice…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) are o noua conducere. Consiliul de Administrație a decis, in ședința de astazi, numirea unui nou director general, in persoana lui George Dumitru Dorobanțu. El il inlocuiește pe Cosmin Peșteșan. George Dorobantu a fost in trecut CEO al MHS Group si Automobile…

- Consiliul de Administrație din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis schimbarea directorului general Mariana Ionița cu Cristian Pistol. Mariana Ionița a fost numita in fruntea CNAIR la inceputul anului 2020. Ea a fost acum inlocuita cu Cristian Pistol, consilier…