Hotelul din București al cărui acoperiș a luat foc, marți dimineață, NU avea autorizație de securitate la incendiu „Obiectivul cu destinația de hotel, la care s-a produs incendiul din aceasta dimineața, nu deține autorizație de securitate la incendiu.Dupa incheierea operațiunilor de stingere a incendiului, inspectorii de prevenire au efectuat o verificare a construcției și au solicitat administratorului documentele privind organizarea apararii impotriva incendiilor.Intrucat administratorul nu a fost in masura sa prezinte documentele solicitate, acțiunea de control va continua pana la clarificarea situației”, a transmis ISU-BIF.Reamintim ca acoperișul unui hotel de langa Curtea pe Apel București a luat foc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

