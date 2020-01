Pentru prima data in ultimii 16 ani, hotelierii de la Balea Lac nu mai pot sa construiasca, in aceasta iarna, singurul hotel de gheata din muntii Fagaras, din cauza lipsei ghetii din Lacul Balea, aflat la peste 2.000 de metri altitudine, informeaza Agerpres."Hotelul de Gheata nu se va mai construi in acest sezon, din cauza lipsei de gheata", a declarat Alexandru Unchesel, din partea Hotelul de Gheata.Desi marti la Balea Lac s-a inregistrat cea mai joasa temperatura resimtita din Romania, de minus 17 grade si stratul de zapada masoara 166 de centimetri, se pare ca daca s-ar construi acum acest…