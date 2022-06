Stiri pe aceeasi tema

- O eventuala crestere a TVA in domeniul HoReCa se va resimti in preturile pe care turistii le vor plati si ar putea duce la o scadere a numarului acestora in actualul sezon de vara, avertizeaza hotelierii din Poiana Brasov, informeaza Agenția de presa Rador. Presedintele Organizatiei Patronale de Turism…

- ”Foarte greu de estimate cati turisti straini vom avea in acest an. Zboruri charter nu mai sunt. Statisticile oficiale aratau inainte de pandemie in jur de 40-50.000 de turisti straini, un numar infim. Nu se poate face incoming. Se incearca promovarea si a Bucovinei, Ardealului si alte destinatii. Milioanele…

- Agențiile de turism din Brașov organizeaza tabere pentru copii pentru vacanța de vara, iar in aceasta perioada sunt in derulare excursii școlare, cele mai multe pentru școlile internaționale, anunța Agenția de presa Rador. Astfel, pe langa faptul ca se pot bucura de drumeții, tinerii au ocazia sa invețe…

- Potrivit unui proiect initiat de Guvern si adoptat de Senat, amenzile aplicate conducatorilor auto care circula fara rovinieta valabila cresc semnificativ fata de valoarea actual, anunta Agenția de presa Rador. In cazul autoturismelor, amenzile ar urma sa creasca pana la 550 de lei, pentru vehicule…

- DNA Alba, ancheta privind vaccinari false anti-Covid: Aproximativ 5.000 de dosare verificate de procurori DNA Alba, ancheta privind vaccinari false anti-Covid: Aproximativ 5.000 de dosare verificate de procurori Procurorii DNA Alba verifica dosarele persoanelor vaccinate anti-coronavirus la centrele…

- Turistii, dar si brasovenii, pot achizitiona online biletul unic prin intermediul caruia pot fi vizitate muzeele brasovene si cele doua lacase de cult emblematice ale municipiului Brasov – Biserica Neagra si Biserica Sf. Nicolae, au anuntat, joi, reprezentantii Consiliului Judetean Brasov si ai muzeelor…

- Un program cu finanțare europeana in valoare totala de 10,5 milioane de euro, se deruleaza in intervalul septembrie 2021- decembrie 2023 și implica un grup ținta de femei din județele Alba, Sibiu, Brasov, Harghita, Covasna și Mureș, anunța Agenția de presa Rador. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta…

- La Costinesti, judetul Constanta, firma GFT Panoramic SRL urmeaza sa edifice un imobil locuinte colective de patru etaje. Documentul privind investitia a fost depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. Terenul ce face obiectul investitiei este situat in intravilanul comunei Costinesti, judetul…