Stiri pe aceeasi tema

- Patru familii din Maramureș, opt adulți și patru copii, au decis sa se distreze la un hotel luxos din Felix saptamana trecuta. Oamenii au lasat in urma lor un dezastru, iar duminica seara s-au facut nevazuți fugind pe ușa din dos, uitand sa achite consumația și cazarea. „In cursul zilei de sambata…

- Totul s-a intamplat la un cunoscut hotel din Baile Felix din Bihor, protagonisti fiind membrii a patru familii din Maramures, care acum s-au ales acum cu dosare penale pentru distrugere si abuz de incredere.

- Patru familii din Maramureș au petrecut la un hotel de 4 stele din Baile Felix, dupa care au plecat fara sa plateasca. Oamenii au lasat in urma lor un dezastru a spus patronul hotelului, potrivit ziarului local Bihon.Intamplarea a avut loc, la sfarsitul saptamanii trecute, cand patronul unei firme de…

- Administratorul Hotelului President din Baile Felix a avut parte de o surpriza neplacuta. Patru familii din Maramures s-au cazat, s-au indestulat, au vandalizat, iar la final au plecat fara sa achite un leu.

- Sambata dimineața, 10 octombrie, in jurul orei 06.00, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. ”Polițiștii ajunși la fața locului au identificat un tanar de 27 de ani din Groșii Țibleșului care a condus un autoturism dinspre centrul orașului spre primarie.…

- Mascatii din Satu Mare au participat, alaturi de colegii lor din Maramures și Bihor, la destructurarea unei grupari care se ocupa cu trafic de droguri. Au fost retinute 15 persoane. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Oradea, au efectuat 19 percheziții…

- Astazi, 21 iulie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, politistii din Maramureș efectueaza 82 de percheziție domiciliare in județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Bihor si in municipiul București la locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul energetic.…

- La data de 17 iulie a.c., in jurul orei 17:30, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ileanda au oprit in trafic un autoturism care circula pe Drumul Comunal 39, prin localitatea Poiana Blenchii, condus de un barbat de 50 de ani. Din verificari s-a stabilit ca acesta nu poseda permis de conducere pentru…