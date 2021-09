Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, scoaterea de la rezervele de stat a doua constructii usoare din elemente modulate pentru operationalizarea unor centre de vaccinare in judetul Cluj. Redam textul integral al hotararii: HOTARARE nr. 69 din 09.09.2021 privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a doua constructii usoare din elemente modulate dotate cu sisteme de incalzire, in vederea organizarii punctelor de vaccinare si triaj observational/epidemiologic Avand in vedere solicitarile Institutiei Prefectului din judetul Cluj si Administratiei Nationale a Rezervelor…