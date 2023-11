Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Harghita va depune la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) o cerere de revizuire, prin care va solicita clarificari referitoare la hotararea Curtii de Apel Targu Mures, care a stabilit limitele de hotar cu judetul Neamt, prin care Cheile Bicazului raman in judetul vecin. Anuntul…

- La data de 25 octombrie 2023, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a admite cererea formulata de petenta Ilie Cristina privind stramutarea judecarii cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr.550 36 2023 a1 al Curtii de Apel Constanta ndash; Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, marti, ca judecatoarea din Suceava, Ana Maria Chirila, acuzata de mai multe infractiuni, sa ramana in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia este definitiva, conform News.ro.“Respinge, ca nefondate, contestatiile…

- Judecatoarea de la Tribunalul Suceava , acuzata ca se droga si lua mita de la traficanti, ramane in arest preventiv. „In temeiul art.236 alin.1 și 2 rap. la art.234 alin.1 din Codul de procedura penala, admite, in parte, propunerea formulata de Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Curtea de Apel București a stabilit, marți, prelungirea cu 30 de zile a arestarii preventive a judecatoarei sucevene Ana Maria Chirila, acuzata de procurorii PICCJ de fapte de crima organizata și de scurgere de informații vitale din anchetele DIICOT catre clanuri de traficanți de droguri.„In temeiul…

- Azi, la Curtea de Apel, e așteptata decizia in cazul procesului dintre CSA Steaua și FCSB privind palmaresul. Dupa amanarea dictata pe 16 octombrie, azi s-ar putea da decizia finala. Procesul care a reinceput in septembrie, dupa ce in martie, judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat. Este vorba despre o hotarare a Curtii de Apel Oradea pe care magistrații au luat-o, dupa ce una dintre firmele de instalatii, care nu a fost validata de Administratia Fondului de Mediu, a acuzat instituția susținand ca sunt

- Asistam la o scindare a atitudinilor judecatorilor de la instanțele galațene fața de proiectul modificarii legii pensionarii magistraților, unii dintre judecatori anunțand incetarea protestului, alții continuand sa judece doar cauze urgente. Chiar daca judecatorii de la Curtea de Apel Galați au anunțat…