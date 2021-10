Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de duminica Hotararea nr. 96 prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu forme severe si grave de COVID-19 in Germania. “Se abiliteaza Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sa semneze acordul pentru transferul pacientilor cu forme severe si grave de COVID-19 in Republica Federala Germania“, se arata in hotarare. Totodata, transportul pacientilor…