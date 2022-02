Hot Pixels te provoaca sa iubesti din nou! Artistul lanseaza Always Ready For Love, o piesa deep house

Stiri pe aceeasi tema

- ”Lonely” este piesa lansata de MAO, o tanara de doar 16 ani din Galați, care, in urma unei preselecții care a fost organizata de catre Sonus Records și Music City, a fost admisa in cadrul programului Start Up. Muzica este compusa de AVA, versurile sunt scrise de MAO, orchestrația a fost asigurata de…

- Așa cum v-am obișnuit, in fiecare saptamana, va aducem o noua lansare marca YouBeat. Nici zilele acestea nu am lasat de-o parte pasiunea pentru muzica și am lansat melodia ”River”. Daca iți e dor de o petrecere sau daca vrei, pur și simplu, sa simți vibe-ul disctracției acum, nu mai sta pe ganduri și…

- Dupa un an extraordinar, plin de hit-uri și succese, Olivia Addams revine cu o noua piesa in limba engleza – “Never Say Never”. In spatele optimismului și energiei transmise de melodie, exista un mesaj mai profund transmis de catre Olivia. In momentele cand ne dam seama ca viața trece pe langa noi,…

- Vineri, 11 februarie, Zayx a lansat „Holding On“. O piesa dance, despre puterea de a merge mai departe, de a lasa trecutul in urma. Producator muzical independent, chitarist, clapetar, baterist, Zayx face muzica din pasiune, fiind sigura modalitate de a fi calm. Cu toate ca nu reușește de fiecare…

- Ți-au placut pana acum piesele de la YouBeat, da? Nici bine nu ai pus pe repeat ultima melodie, ca, acum, YouBeat vine cu o noua lansare. Cele mai bune creații muzicale electro-house, slaphouse, deephhouse, tech house și nu numai sunt puse la dispoziție de YouBeat. De data aceasta, este vorba de piesa…

- Alin Dragan incheie saptamana intr-un mood deep house și lanseaza vineri, 21 ianuarie, „ Prove Them Wrong“, o piesa care te va face sa visezi cu ochii deschiși și te va duce cu gandul la vara. Versurile profunde se imbina perfect cu ritmul, rezultatul fiind pe masura așteptarilor fanilor. Artistul,…

- Sonus Records continua sa urmareasca tendințele muzicale ale genului electronic (house, deephouse, slaphouse, g-house), dar și ale genurilor trap, balcanic-trap, oriental-trap, urbanreggaeton și lanseaza YouBeat, care revine cu o noua piesa. Al doilea “release” de You Beat se numeste ”Look at me again”…

- Dupa lansarea pieselor “Cine?” si „Orasu„” alaturi de DaffOne si Tonik Obiektiv, Shayan se intoarce cu un nou single, „Actori de cinema“. Acesta este cel de-al doilea single extras de pe viitorul sau album de studio. Piesa a fost scrisa si compusa de catre Shayan, productia si mix/masterul fiind realizate…