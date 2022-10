Hoț găsit la furat într-o casă din Sebeș, de către proprietară. Cine l-a urmărit și cum a fost prins și predat Poliției Hoț gasit la furat intr-o casa din Sebeș, de catre proprietara. Cine l-a urmarit și cum a fost prins și predat Poliției Un barbat din Hațeg a fost surprins la furat, intr-o casa din Sebeș, de catre proprietara imobilului. A fost urmarit și prins de alta persoana, care l-a predat poliției. A fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit IPJ Alba, sambata, 8 octombrie, in jurul orei 16.00, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, de catre o […] Citește Hoț gasit la furat intr-o casa din Sebeș, de catre proprietara. Cine l-a urmarit și cum a fost prins și predat Poliției in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

