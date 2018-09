O noua Lege a Dialogului Social va fi depusa in urmatoarele zile, la Senat, la initiativa confederatiilor sindicale din Romania, nemultumite de prevederile actualul act legislativ, in vigoare din 2011, a anuntat miercuri, la Zalau, presedintele Confederatiei Sindicale ''Cartel Alfa'', Bogdan Hossu.



"Confederatiile sindicale au reusit sa convinga doi parlamentari, care vor depune in zilele urmatoare o initiativa de modificare a Legii Dialogului Social. Asa cum se stie, sindicatele nu au drept de initiativa parlamentara. Acest lucru va permite sa se puna in dezbaterea…