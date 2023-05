Horticultura vrea robot modern care să taie iarba de pe malurile Begăi Angajații societații Horticultura au avut parte miercuri de o demonstrație realizata cu un superutilaj care le-ar putea chiar lua job-ul. Pe malurile Begai a fost testat un nou robot, care tunde iarba chiar și in panta oferita de aceste maluri. ”Progresul tehnologic este un subiect des dezbatut de noua echipa de conducere a societații noastre. ... The post Horticultura vrea robot modern care sa taie iarba de pe malurile Begai appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

