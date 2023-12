Horoscopul zilei, sâmbătă, 16 decembrie 2023. Explorarea necunoscutului, provocarea zilei din partea astrelor. Patru zodii se distrează din plin Luna se afla in Varsator, incepand ziua cu o cuadratura catre Venus, ceea ce poate intensifica și mai mult acele sentimente și pasiuni.Cu toate acestea, sextilul lunar cu Marte ofera o oportunitate de a folosi aceasta energie in mod constructiv și pozitiv.In ciuda provocarilor, daramarea barierelor și explorarea necunoscutului devin atractive, deoarece Luna formeaza o cuadratura cu Uranus.Totuși, motivele noastre pot parea complicate și confuze, deoarece Soarele formeaza și el o cuadratura cu Neptun, așa ca este important sa nu ne așteptam la certitudini intr-un astfel de moment.Horoscop zilnic… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Soarele in Sagetator se impiedica de Uranus in Taur, ceea ce ne poate cere sa ne adaptam la schimbare. Luna, aflata și ea in Sagetator, se alatura lui Marte inainte de a se conecta cu Uranus, oferindu-ne astfel energia necesara pentru a gestiona situațiile cu succes.Luna Noua in Sagetator da unda verde…

- Multa lume este copleșita de preocuparea generata de așa-numitele efecte nefaste ale retrogradarilor astrale, insa puțini iși pun intrebarea ce anume inseamna cu adevarat aceste mișcari. Daca analizam cu atenție traseul planetelor, vom observa ca ele se deplaseaza mereu intr-o direcție care ne favorizeaza.…

- Pe 7 noiembrie, Saturn staționar se pregatește sa intre in mișcare directa. Prima saptamana a lunii este ideala pentru o munca interioara serioasa și dezvoltarea voinței, definirea obiectivelor de viața, deoarece energiile planetei sunt concentrate, in acord maxim cu dorința naturala a oamenilor de…

- Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2023 spun ca Racii au nevoie de distracție și a venit momentul sa uite un pic de obiective și responsabilitați. Nativii acestei zodii au nevoie sa exploreze atat locuri cat și preparate culinare ca sa-și hraneasca curajul de a incerca lucruri noi. Fecioarele au nevoie…

- Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2023. Racii au nevoie de distracțieHoroscopul zilei de 20 noiembrie 2023 spun ca Racii au nevoie de distracție și a venit momentul sa uite un pic de obiective și responsabilitați. Nativii acestei zodii au nevoie sa exploreze atat locuri cat și preparate culinare ca…

- Intelectualul Mercur se ciocnește astazi cu Chiron, vindecatorul ranit, iar aceasta confruntare poate duce la dezvaluirea unor adevaruri ascunse de ani de zile. In funcție de situație, aceste dezvaluiri ar putea fi șocante și dureroase pentru unii, insa, pe termen lung, ar putea duce la o vindecare…

- Intensitatea zilei creste odata cu tranzitia Lunii in Varsator, crescandu-ne dorinta de a ne dezvolta si de a ne transforma intr-un mod pozitiv. In timp ce Soarele incheie totul cu o inconjunctie catre Saturn, ni se aminteste sa nu mai amanam ceea ce ne dorim cu adevarat. Horoscop zilnic BERBEC O veste…