- Cu toți suntem afectați de aceste aspecte, dar in funcție de semnul zodiacal, unele persoane se pot simți mai presate decat altele. Zodiile care se simt cele mai vulnerabile și tensionate in urmatoarele zile ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte de a acționa impulsiv. Horoscopul zilei aduce…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 10 septembrie 2023. S-ar putea sa dureze putin timp sa ne obisnuim cu lucrurile in prezent. Luna incepe ziua cu un trigon cu misticul Neptun, aducandu-si visele impreuna cu noi chiar si dupa ce ne-am ridicat din pat, apoi se va opune lui Pluto, starnind o…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca dupa ce Luna se muta in sociabila Balanta, concentrarea noastra ar putea deveni mai personala. Sa multumesti pe toata lumea va fi imposibil, deoarece Luna se invarte impotriva restrictivului Saturn. A face compromisuri nu este cea mai buna solutie, dar poate fi mai bine…

- Horoscopul zilei de sambata, 5 august aduce Luna in capriciosul Berbec care il cauta pe Mercur cel anxios, incurajandu-ne sa ne punem intrebari intr-un mod care nu este neaparat de ajutor. Chiar si asa, in timp ce Luna face trigon cu Soarele, probabil ca suntem mai bine decat ne imaginam.Horoscop zilnic…

- Horoscopul zilei ne spune ca proiectele la care am lucrat in culise s-ar putea in sfarsit sa se implineasca, facand din aceasta ziua perfecta pentru o recolta.Horoscop zilnic BERBEC Daca te-ai trezit de dimineata si tot ce iti doresti este sa mai ramai in asternut si sa te rasfeti, afla ca nu esti doar…