Horoscopul zilei, marti 25 iulie 2023. Ce zodii sunt cuprinse de gelozie și cum îi vor face față? Horoscopul zilei vine și cu vești bune: Din fericire, Luna paseste in Scorpionul intens, un semn condus in mod natural de Marte si Pluto, care ar trebui sa ne permita sa canalizam energia haotica intr-un mod pozitiv.Horoscop zilnic BERBEC Impartaseste-ti ingrijorarile, de exemplu cu cel mai bun prieten. Vei vedea ca te vei simti eliberat cand discuti problemele cu cineva in care stii ca ai incredere si te poate si ajuta. Esti increzator in ce faci, de aceea poti convinge multi oameni si ii poti si inspira. Muzica clasica e un bun mod de a te relaxa pe seara. Evita tentatia de a face schimbari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic BERBEC Ai in plan sa faci o cumparatura importanta, o masina, o casa ? Astazi este o zi favorabila pentru orice actiune in aceasta directie. Cu toate acestea, nu e momentul sa cumperi concret si nicidecum sa te arunci necugetat inainte, mai ales fiind vorba de multi bani. Iti este favorabila…

- Horoscop zilnic BERBEC Inima ta vrea ce vrea insa presiunea din lumea exterioara o poate impedica. Nu o vei ajuta pana cand nu iti accepti si imbratisezi tot ce esti, cu toate dorintele, punctele forte dar si slabiciunile, scrie Sfatul Parintilo r. Ca sa intelegi exact ce inseamna succesul inimii pentru…

- Horoscopul zilei de 6 iunie 2023. Racii traiesc o perioada frumoasa in viața lorHoroscopul zilei de 6 iunie 2023 spune ca Racii traiesc o perioada frumoasa in viața lor. Nativii acestei zodii vor primi multa atenție. Cu aceasta ocazie iși vor da seama ca acesta ere lucrul care le lipsea din viața…

- Alexandra Stan a intrat in depresie din cauza succesului in muzica și este pentru prima data cand frumoasa cantareața vorbește despre acest subiect delicat. Artista spune ca a trecut prin foarte multe stari, iar de cațiva ani incearca sa depașeasca aceste momente grele. Iata ce declarații a facut vedeta!

- Horoscopul zilei BERBEC Ai fost extrem de ocupat in aceste ultime luni, lucrand ore in plus la birou, socializand cu cine a fost nevoie pentru cariera ta. Acest tip de comportament poate sa duca la fenomenul de lumanare arsa la ambele capete si nu atrage un rezultat bun. Ai nevoie asadar de mult timp…

- Horoscopul zilei BERBEC Ziua de azi poate fi oarecum confuza pentru tine din pricina aspectelor planetare. Mintea poate fi ingrijorata despre o problema dar trebuie sa gasesti solutii nu sa gandesti in exces problema, scrie Sfatul Parintilor . Esti un om sensibil si la fel iti este si sistemul digestiv.…

- Horoscopul zilei BERBEC Ziua de azi poate fi oarecum confuza pentru tine din pricina aspectelor planetare. Mintea poate fi ingrijorata despre o problema dar trebuie sa gasesti solutii nu sa gandesti in exces problema, scrie Sfatul Parintilor . Esti un om sensibil si la fel iti este si sistemul digestiv.…

- O americanca in varsta de 43 de ani și-a folosit economiile de-o viața pentru a deschide un bar care difuzeaza doar sporturi feminine. Ea a investit 27.000 de dolari și a caștigat aproape 1 milion de dolari in opt luni, potrivit CNBC, citat de Mediafax.Jenny Nguyen a semnat contractul de inchiriere…