- Astrele sunt mereu in mișcare și ne influențeaza viața in modul cel mai surprinzator. In aceasta saptamana, vom experimenta o combinație unica de energii astrologice care vor determina o gama larga de emoții și de experiențe in viața noastra.Va fi o saptamana plina de contraste, in care vom trece de…

- Succesul in viața amoroasa se datoreaza energiilor astrale care se raspandesc in tot universul de la intrarea Lunii in Rac, care are loc pe 1 noiembrie. In aceasta perioada, orice sentiment devine mai puternic, iar nativii incep sa se concentreze tot mai mult pe nevoile lor emoționale. Insa, pentru…

- Ziua are un potential intens si ne poate absorbi pe toti. Soarele face unul dintre cele doua trigoane anuale cu intunecatul Pluto, ceea ce aduce la suprafata cele mai intense aspecte ale sinelui nostru. Luna in vorbaretul Sagetator face cuadratura cu comunicatorul Mercur, ceea ce mai poate calma spiritele.…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 10 septembrie 2023. S-ar putea sa dureze putin timp sa ne obisnuim cu lucrurile in prezent. Luna incepe ziua cu un trigon cu misticul Neptun, aducandu-si visele impreuna cu noi chiar si dupa ce ne-am ridicat din pat, apoi se va opune lui Pluto, starnind o…

