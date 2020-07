Mercur este o albina ocupata saptamana aceasta! Sextileaza Uranus in Taur astazi – pentru a treia oara in tot atatea luni – și creierul tau este plin cu idei stralucitoare! Pregatește-te pentru o mulțime de emoții, discuții nebunești și intalniri neașteptate! Horoscop 22 iulie 2020 Soarele urmarește Luna in Leu și nu poate fi mai […] The post Horoscopul zilei de miercuri, 22 iulie 2020. Mercur influențeaza ziua de maine. appeared first on IMPACT .