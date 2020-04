Stiri pe aceeasi tema

- „Un moment de relaxare intr-o perioada dificila!”, a scris Calin Popescu Tariceanu in dreptul postarii de pe Instagram. Liderul ALDE a dezvaluit rețeta prajiturii, pe care o știe de la o matușa din partea mamei sale. „Incerc sa fac o prajitura mai buna decat la cofetaria Dacianei Ponta (n.r. soția lui…

- Horoscopul saptamanii 13-19 aprilie 2020. Incepand cu ziua de luni, Balanțele petrec timpul muncind mult, Racii traverseaza o perioada romantica, in timp ce Peștii se ocupa de treburile casnice. Citește horoscopul integral al saptamanii 13-19 aprilie 2020, conform...

- Mircea Lucescu (74 de ani) dezvaluie: „Intr-o perioada numai cu știri negative, cea mai mare bucurie din ultimele zile a fost ca Bayern și-a reluat antrenamentele”. Vestea dispariției lui Radomir Antici l-a intristat profund pe Mircea Lucescu. Totuși, in mijlocul unor zile dificile, cand stam in casa…

- Coronavirus in fotbal. Portarul Ciprian Tatarusanu a vorbit, intr-un filmulet postat de Olympique Lyon pe Facebook, despre cum isi petrece timpul in aceasta perioada de izolare si i-a indemnat pe fani sa stea in casa.

- Angajații CUP Salubritate sunt echipați cu combinezoane și maști de protecție pentru protejarea in aceasta perioada și pentru a limita pe cat posibil raspandirea noului Coronavirus (COVID-19). Societatea a reușit sa achiziționeze aceste echipamente de protecție pentru aceasta perioada in care serviciile…

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a declarat, joi, ca din punctul sau de vedere sezonul competitional 2019-2020 este ca si compromis, avand in vedere intreruperea lui din cauza pandemiei de coronavirus, el precizand ca performanta sportiva conteaza mult mai putin in aceasta perioada…

- Racii reușesc sa treaca peste ultima perioada plina de dezamagiri și se concentreaza mult mai mult pe propria persoana. Nativii din zodia fecioara scapa de o veche problema financiara, iar varsatorii sunt apreciați pentru rezultatele din ultima perioada. O zi relaxanta pentru balanțe, iși vor petrece…

- Sa incepem cu VARSATORII care trebuie sa isi apere sursele de energie. Invatati sa puneti limite in ceea ce priveste munca, dar si banii. Saptamana aceasta aveti tendinta sa cheltuiti prea mult, mai ales pe fond emotional - am putea spune. Daca un prieten va cere bani, fiti siguri ca nu ii veti mai…