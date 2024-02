Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul runelor pana pe 4 februarie 2024. Previziuni complete pentru prima saptamana din luna februarie, oferite de celebrul numerolog Mihai Voropchievici. O zodie va avea noroc mare in perioada urmatoare. Urmeaza o luna aglomerata din punct de vedere astral, plina de evenimente neprevazute. Horoscopul…

- Horoscopul zilei de sambata, 6 ianuarie 2024, anunța schimbari importante pentru mai toate zodiile. Descopera de pe www.a1.ro ce surprize au pregatit astrele pentru toate cele 12 zodii și ce previziuni anunța astrologii.

- Numerologul Mihai Voropchievici a dezvaluit ce ascunde horoscopul runelor pentru 1-7 ianuarie 2024. Una dintre cele doisprezece semne zodiacale va primi protecție divina totala. Horoscopul runelor pentru 1-7 ianuarie 2024 Berbec. Numerologul Mihai Voropchievici spune ca inceputul anului 2024 va fi frumos…

- Horoscopul banilor in 2024. Previziuni complete pentru tot anul despre cum le va merge zodiilor in plan financiar. Surprize mari pentru unii nativi, care vor avea parte de o mulțime de reușite. Nu toți vor fi la fel de norocoși, insa merita sa știe ce ii așteapta in urmatoarea perioada. Berbec Pentru…

- In ajun de Craciun, numerologul Mihai Voropchievici a dezvaluit care sunt zodiile care vor avea mare noroc la bani in anul urmator. Doi nativi ai zodiacului sunt cu adevarat norocoși, pentru ca vor avea parte numai de lucruri bune la inceputul lui 2024. Iata cele doua zodii norocoase! Balanțele, norocoase…

- Anul 2023 le-a adus noroc unora dintre zodii, cand vine vorba de bani. Pe masura ce ne apropiem de finalul anului 2023, norocul s-a mai diminuat pentru unii, iar pentru alții este unul din acele momente de bun augur, iar predicțiile astrale prezic bani din cer pentru o zodie, mai ales in saptamana care…

- Horoscop rune decembrie 2023. Previziuni complete pentru prima luna de iarna de la marele numerolog Mihai Voropchievici. Vezi ce au pregatit astrele pentru fiecare semn zodiacal și care sunt surprizele de care veți avea parte. Urmeaza o luna aglomerata, plina de evenimente neprevazute. Zodia Berbec…

- Saptamana este abia la inceput, iar pentru unii nativi, marcheaza debutul unei perioade lungi de dezamagiri și regrete. Potrivit horoscop 21 noiembrie 2023, aceasta este zodia cu ghinion financiar, incepand de astazi, se vor pierde sume mari de bani. Previziuni pentru toate cele 12 semne ale zodiacului.…