Horoscopul pentru 25 iunie 2021 BERBEC Risti sa pui mai mult suflet decat ar trebui intr-o situatie care nu te priveste direct. Cu greu iti vei da seama ca esti mult prea implicat si vei realiza asta abia in momentul in care orice cuvant mai putin prietenos adresat tie, te va deranja peste masura. Analizeaza pozitia ta in mijlocul conflictului si vei vedea ca locul tau nu este acolo. TAUR Exista posibilitatea ca in mome Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

