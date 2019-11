Horoscopul norocoşilor. Zodiile care scapă de sărăcie în 2020 Berbec Nativii din Berbec au avut o lunga perioada de greutați și neajunsuri. Din fericire, odata cu venirea noului an, necazurile vor disparea unul cate unul. Pentru ca orice vor intreprinde le va aduce profit și, implicit, liniște și stabilitate. Nu vor mai exista probleme financiare. Esențial este ca norocul sa nu li se urce la cap. Capricorn Deși sunt silitori și conștiincioși, Capricornii nu sunt intotdeauna mulțumiți de salariile cu care sunt platiți. Astrologii susțin inca ca anul Șobolanului de metal la va oferi acestor nativi nenumarare oportunitați pentru schimbarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

