Rubrica AstroSpecial este prezentata de astrologul Mariana Cojocaru, in exclusivitate pentru Playtech Știri, in fiecare zi de vineri, la ora 16:00 pe site, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Azi vom vorbi despre horoscopul ingerilor saptamanii și care dintre arhangheli te ghideaza, in funcție de ziua in care te-ai nascut. Horoscopul ingerilor saptamanii […] The post Horoscopul ingerilor saptamanii cu Mariana Cojocaru. Cine te pazește, in funcție de ziua nașterii VIDEO EXCLUSIV appeared first on Playtech Știri .