Berbec Iți merge tot mai bine de azi și se anunța un sfarșit de saptamana prosper. Sunt șanse mari sa primești bani dintr-o alta sursa decat salariul. Dupa amiaza trebuie sa iți faci timp și pentru distracție, dupa o saptamana in care ai muncit mai mult decat de obicei. Taur Incepe o zi foarte buna, in care vei reuși sa faci o afacere in favoarea ta, fie ca vei cumpara sau vei vinde ceva. In schimb, persista grijile legate de un proiect mai dificil, pe care trebuie sa il pui in aplicare de saptamana viitoare și nu știi cum vor evolua lucrurile. Gemeni Venus aplaneaza toate conflictele,…