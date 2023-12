Horoscopul anului 2024 – șanse, hazard și schimbări majore Avem nevoie de stabilitate, iar astrele vor incerca sa ne ofere mai mult echilibru anul viitor, se arata in horoscopul anului 2024. Va fi un an cu multe tensiuni și provocari, dar și un an in care vor veni ocazii neașteptate. Cu toate acestea, nevoia de stabilitate va fi in prim plan, iar nativii cu planuri ieșite din comun s-ar putea sa piarda. Afla ce spune horocopul anului 2024 pentru zodia ta!Jupiter ne aduce mari speranțe in 2024, deoarece la inceputul anului el se afla in zodia Taurului, apoi va migra in zodia Gemenilor. Jupiter in Taur ne ajuta sa construim, sa reparam și sa ne intoarcem… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Horoscopul anunța mai mult noroc și mai multe caștiguri pentru zodia Berbec in 2024. Va fi un an cu multe impliniri, va fi un an cu investiții mari pentru familie și cu planuri.Anul 2024 va fi un semnificativ pentru mulți nativi din zodia Berbecului. Va fi un an solicitant, marcat de evenimente imprevizibile,…

- Zodia Capricorn se va bucura de un an stabil, in care toata munca și eforturile depuse vor aduce beneficii mari și investiții pentru viitor. Va fi un an al marilor rezultate, arata horoscopul pentru zodia Capricorn in 2024.Observații generale pentru Capricorn in 2024Viața Capricornilor va fi mai așezata,…

- Ultima Luna plina din anul 2023 va fi in Rac, care va lumina puternic cerul nopților de Craciun. Ea va marca o perioada intensa din punct de vedere emoțional și ne va indemna sa analizam mai bine ce a caștigat sufletul nostru in acest an, cu ce bagaj de emoții și dorințe vom trece in 2024.Sarbatorile…

- Multa lume este copleșita de preocuparea generata de așa-numitele efecte nefaste ale retrogradarilor astrale, insa puțini iși pun intrebarea ce anume inseamna cu adevarat aceste mișcari. Daca analizam cu atenție traseul planetelor, vom observa ca ele se deplaseaza mereu intr-o direcție care ne favorizeaza.…

- Chiar pe 4 decembrie, Venus intra in Sagetator, dandu-le nativilor curaj sa se apropie de persoanele pe care le plac. Multe conexiuni vor deveni mai intense, doar ca e nevoie de rabdare pentru inchegarea unor legaturi ce nu prea au fost stabile inainte.A doua zi, pe data de 5, Venus in Scorpion formeaza…

- Pe 7 noiembrie, Saturn staționar se pregatește sa intre in mișcare directa. Prima saptamana a lunii este ideala pentru o munca interioara serioasa și dezvoltarea voinței, definirea obiectivelor de viața, deoarece energiile planetei sunt concentrate, in acord maxim cu dorința naturala a oamenilor de…

